Kamerons atvainojies par sašķeltību, ko izraisīja viņa ierosinātais referendums

"Katru dienu es domāju par to, par referendumu un to, ka mēs zaudējām, un sekām un lietām, ko varēja darīt citādāk, un es līdz izmisumam bažījos par to, kas notiks tālāk," vaļsirdīgi teicis Kamerons, kurš nākamajā nedēļā klajā laidīs memuārus "For the Record" ("Zināšanai").