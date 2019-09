Sončiks nepamet valstij piederošo māju Jūrmalā; “de facto” eksperimentā īrē daļu īpašuma

Pirms vairāk nekā desmit gadiem Sončiks tāpat kā viņa līdzgaitnieki Jūrmalā nolēma īpašumu privatizēt. Taču atšķirībā no citiem viņam tas dažādu iemeslu dēļ neizdevās. Sončiks vērsās tiesā. Tiesā strīds būtība bija par divstāvu dzīvojamo ēku. Sončiks uzskatīja, ka ir to uzbūvējis pilnībā no jauna un ieguldījis tajā ne mazāk kā 90 tūkstošus eiro. Savukārt tiesa uzskatīja, ka tās rīcībā nav pietiekošu pierādījumu tam, ka projekts un būvatļauja būtu paredzējuši jaunas ēkas būvniecību. Sončiks atsaucas uz sākotnēji noslēgto īres līgumu. Tajā minēts, ka ,,īrnieka ieguldījumi objekta remontā un rekonstrukcijā ir īrnieka īpašums”. Taču tiesai ar šo argumentu nepietika. Sončiks neesot drīkstējis būvēt ēku no jauna.