Spānijas karalis cenšas novērst parlamentāro krīzi

Līdzšinējā premjerministra Pedro Sančesa vadītie sociālisti uzvarēja aprīlī notikušajās vēlēšanās, taču spēja izcīnīt tikai 123 no 350 deputātu vietām, un vēl vienas sociālistu vadītas valdības apstiprināšana ir atkarīga no galēji kreisās partijas "Unidas Podemos" (UP; "Apvienoti mēs varam") un mazo reģionālo partiju atbalsta.