"Baltijas mediju alianse" vērsusies VDD par TV kanālu nelegālu retranslāciju LMT viedtelevīzijā

Viņa sacīja, ka pēc publikācijām presē un televīzijā, LMT savā viedtelevīzijas platformā klientiem nodrošinājusi iespēju un piedāvā lejupielādēt video straumēšanas programmas "peers.tv" un "IPTV", kas sniedz piekļuvi vairākiem simtiem nelegāli pārraidītu televīzijas kanālu. Pēc Frīdenbergas paustā, to vidū ir arī vairāki televīzijas kanāli, kuriem Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) ir izsniegusi retranslācijas atļaujas Latvijā, bet kuru izplatīšanas tiesības pieder tikai BMA.

BMA komercdirektors Guntars Traubergs sacīja, ka, apejot Latvijas normatīvo aktu prasības, LMT viedtelevīzijā tiek retranslētas Krievijas reģistrētu televīziju kanālu versijas, kuras neatbilst Eiropas audiovizuālo pakalpojumu direktīvas prasībām. "Uzskatām, ka atbildība par LMT viedtelevīzijā izplatīto saturu, ir jāuzņemas platformas īpašniekam, tajā skaitā par izplatītā satura atbilstību Latvijas un sabiedrības drošības interesēm. Tāpēc, ņemot vērā LMT prettiesisko rīcību un nelegālo televīzijas kanālu potenciāli radīto apdraudējumu valsts drošībai, nolēmām vērsties VDD ar aicinājumu pārbaudīt LMT sniegtās viedtelevīzijas pakalpojumus un caur to pieejamajās aplikācijās norādītās vietnes un kanālu sarakstus," viņš skaidroja.

Traubergs uzsvēra, ka BMA grupas kontrolētais Pirmais Baltijas kanāls (PBK) iegulda lielus finanšu un cilvēkresursus, lai PBK saturā nodrošinātu Latvijas likumdošanas ievērošanu un Krievijas propagandas kampaņas materiālu nepieļaušanu. "Tieši tāpēc ir liela atšķirība starp to PBK kanālu, kas Latvijā tiek raidīts legāli, un to, kas ir nelegāli pieejams LMT viedtelevīzijas lietotnēs. Ja šāda pieeja no LMT puses turpmāk tiks pieļauta, tad tā nodrošina ne vien Latvijai naidīga satura izplatīšanu, ko vērtē VDD, bet arī pārkāpj mūsu kanāla likumīgās biznesa intereses," viņš sacīja.