FKTK piemērojusi viena miljona eiro sodu "PrivatBank" par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā

FKTK "PrivatBank" veica klātienes pārbaudi, kuras laikā komisija ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN jomā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra - 10% no bankas kopējā gada apgrozījuma. "PrivatBank" noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.