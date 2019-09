Kurš izraisīja karu jeb kā Krievijas diplomātija vilto vēsturi

Lerhis arī norāda – Minhenes vienošanās jeb daļa no nomierināšanas politikas, ar kuru Francija un Lielbritānija nolēma Vācijai nepretoties, ir kaunpilns fakts un par to nav diskusiju, taču Krievija to relativizē un izmanto, lai pilnībā attaisnotu Molotova – Ribentropa līgumu.

Ir mainījušies daži akcenti, bet konceptuāli Krievijas izmantotais naratīvs un notikumu relativizēšana nav nekas jauns, saka Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds. Viņš norāda, ka runāt par citu valstu līdzatbildību, tajā skaitā jau minētās nomierināšanas politikas dēļ ir pamatoti un Krievija, lai gan diplomātiskāk, to darījusi jau iepriekš – arī pirms 10 gadiem, kad tās līderis Vladimirs Putins vēl tika aicināts uz līdzīgu atceres pasākumu. Tagad situācija ir mainījusies – Krievija ir anektējusi Krimu un Polijā ir cita valdība, kuras vadošās partijas līderis vaino Krieviju sava brāļa bojāejā lidmašīnas katastrofā Smoļenskā – un arī Krievijas retorika kļuvusi asāka. “Tas ir stāsts par Krievijas leģitimitāti, par Putina leģitimitāti, par to, ka Krievija ir atbrīvojusi Eiropu no nacistiem. Skaidrs, ka atzīt to, ka viņi ir atbildīgi pie kara uzsākšanas, būtu pilnīgā pretrunā ar visu uzbūvēto doktrīnu,” saka Sprūds.