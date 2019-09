"Tačka ir OK. Ir vērts pacīnīties!" Pauls Timrots testē "Gribi kļūt slavens" galveno balvu

Lai pārliecinātos par tik iekārojamās balvas tehnisko stāvokli, talkā tika aicināts pašmāju populārākais auto eksperts Pauls Timrots, kurš ar to devās izbraucienā pa Rīgas ielām. Jau iekāpjot kompaktajā auto, Timrots neslēpa, ka pie Mini Cooper stūres pēdējo reizi sēdies pirms pārdesmit gadiem – vēl tad, kad auto dizains bijis krietni citādāks kā šai auto versijai. “Šis jau ir resna cūka, salīdzinot ar to iepriekšējo. Viņā vairs nav nekā no tās taupības un minimālisma. Tā ir resna pilsētas mašīna – gana smaga, gana droša,” ar spilgtiem epitetiem neskopojās eksperts, steidzot piebilst, ka pēc viņa aplēsēm šova galvenā balva varētu būt aptuveni 4 tūkstošu eiro vērta un ka jauniešiem tā būšot tieši laikā.