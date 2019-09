Saindēšanās Siguldā: "Baltic Restaurants Latvia" veiks iekšējo izmeklēšanu

"Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 13.septembrī, 16.septembrī, 18.septembrī un 20.septembrī veiktajās pārbaudēs ir atzīts, ka uzņēmuma darbība atbilst pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet atsevišķos posmos ir konstatētas neatbilstības, kuras tika novērstas uzreiz vai arī tika noteikts konkrēts termiņš to novēršanai. Savā darbībā uzņēmums ievēro visas normatīvo aktu prasības, kā arī paškontroles prasības, taču kā ikvienā ēdināšanas vai citas nozares uzņēmumā, nav iespējams pilnībā izslēgt cilvēcisko faktoru. Acīmredzot tā tas ir noticis Siguldas situācijā," pauda uzņēmuma vadības pārstāvji, norādot, ka konkrēto darbinieku rīcības iemeslus kompānija skaidros iekšējā izmeklēšanā.

Uzņēmuma vadība uzsvēra, ka gatava veikt jebkādas papildu pārbaudes ikvienā no uzņēmuma struktūrvienībām un ir rakstiski apliecinājusi šo gatavību arī PVD, aicinot dienestu veikt šādas pārbaudes arī citās uzņēmuma struktūrvienībās ārpus Siguldas. Tāpat nākošās nedēļas laikā uzņēmumā tiks organizētas atkārtotas papildus apmācības sanitāro normu ievērošanā.

PVD informēja, ka piektdien saņemtajos nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne.