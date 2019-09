Visiem ir zināms, ka Aleksandrs Grīns ir viens no spēcīgākajiem un talantīgākajiem latviešu romānistiem, īpaši vēsturisko romānu žanrā, ko Latvijas literatūrā viņš pats arī aizsāka, tomēr, viņa darbi, to skaitā “Dvēseļu putenis”, kas 8. novembrī piedzīvos ekranizācijas pirmizrādi, ir balstīti uz paša piedzīvoto Latvijas armijas rindās. Lūk, īsumā par to, kādas bija Aleksandra Grīna kara gaitas.