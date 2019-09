Rīgas 95.vidusskolā izsludināta mēnesi ilga karantīna saistībā ar A hepatītu

SPKC pieļauj, ka slimība, iespējams, varēja tikt ievesta no ārzemēm, kādai ģimenei atgriežoties no atpūtas tajās zemēs, kur A hepatīts ir izplatīts un pēdējos gados nebija raksturīgs Latvijai, tādējādi bērniem nav pret to izstrādājusies imunitāte.