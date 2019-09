Ķīnā atklāta viena no lielākajām pasaules lidostām

Pekinas jaunā starptautiskā lidosta ir sešstūra formas ēku komplekss 700 000 kvadrātmetru platībā. Lidostai būs septiņi lidlauki, un gada laikā tā spēs organizēt 620 000 lidojumus un apkalpot 100 miljonus pasažieru, kas to padarīs par aktīvāko lidostu pasaulē. Pekinas starptautiskajā lidostā strādās aptuveni 8000 darbinieku. Šobrīd ir noslēgusies Pekinas lidostas būvniecības pirmā kārta , taču tā pilnībā tiks pabeigta 2040.gadā.

Milzīgo lidostu ir projektējusi pasaulslavenā un leģendārā arhitekte Zaha Hadida, kas diemžēl lidostas atvēršanu nesagaidīja - arhitekte 2016. gadā aizgāja mūžībā. Zaha Hadida bija pirmā sieviete, kas ir saņēmusi prestižo Prickera balvu arhitektūrā. Arī Pekinas starptautiskajā lidostā ir jaušams Hadidas pirksts - unikālais dizains pamatīgi atšķirsies no ierastā. Piemēram - atšķirībā no citām lidostām šeit pasažieri varēs vērot notiekošo no putna skatupunkta pat zālē, kura atrodas pirms drošības pārbaužu joslas.