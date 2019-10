Barona ielā vieglais auto nosprosto sliedes; kavējas tramvaji

Jau vēstīts, ka remontdarbu dēļ no pirmdienas ierobežos satiksmi vairākās ielās Rīgas centrā.

Saistībā ar tramvaja sliežu ceļa pārmiju remontu līdz 4.oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Barona ielā, virzienā un posmā no ēkas Krišjāņa Baronā ielā Nr.78A līdz Matīsa ielai.

Savukārt saistībā ar ielas seguma atjaunošanu līdz 15.oktobrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Satekles ielas posmā un virzienā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai, Satekles ielas posmā un virzienā no iebrauktuves pazemes autostāvvietā tirdzniecības centrā "Origo" līdz Elizabetes ielai, kā arī Elizabetes ielas posmā no Satekles ielas līdz Kļavu ielai.