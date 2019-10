Nikers norāda, ka ir skaidri redzams, ka Eiropai ir ļoti liela apetīte un vēlēšanās attiecības ar Krieviju normalizēt un spert soļus no savas puses, lai tiešām būtu iespējams izkļūt no situācijas, kurā mēs atrodamies kopš 2014. gada. «Tikai diemžēl redzam to, ka no Krievijas puses ir daudz kas mainījies. Mēs redzam to, ka Krievijai balsstiesības Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā ir atjaunotas, bet bez tāda īsta seguma no Krievijas puses. Tas ir tas, kāpēc ir protestējušas Baltijas valstis, Ukraina un Gruzija. Latvijas delegācija ir aizgājusi no rudens sesijas prom vispār,» pauž Nikers. «Angļiem ir tāds teiciens – wishful thinking. Mums gribas domāt par lietām pozitīvāk, nekā tās ir patiesībā,» saka Nikers.