AT plēnums par Kalmnmeiera atlaišanas pamata izvērtēšanu notiks oktobra vidū

Lai izvērtētu un dotu atzinumu par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata, Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs 18.oktobrī ir sasaucis AT plēnumu, pavēstīja AT pārstāve Rasma Zvejniece.