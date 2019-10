Pirmā slepkavību sērija

To visu viņš stāstīja pats. Daudzi uzskata, ka uz aizdomās turamajiem tiek izdarīts spiediens. Tā nav patiesība. Tieši otrādi - mēs izturējāmies ļoti uzmanīgi, jo bija skaidrs, ka šajā gadījumā spiedienu izdarīt nevar. Mēs bijām atraduši cilvēku, kurš pēdējais bija redzējis nogalināto. Vienmēr tiek meklēts pēdējais, kurš redzējis upuri pirms nāves. Kad viņš stāstīja savu versiju, viņš centās to pielāgot tam, kas tika atrasts nozieguma vietā. Bija skaidrs, ka versija nav ticama. Es par to rakstīju arī savā grāmatā - nu, kā gan var pēc intīma akta draudzeni vienkārši atstāt mežā un aiziet”

Otra slepkavību sērija

Par dzīvi ārpus cietuma

“Es vienkārši negribu atcerēties veco, to, kas es biju. Es šobrīd vairāk domāju par to, kas būs, saprotat? Un pēc iespējas cenšos izprast sevi, nepieļaut tās kļūdas, kādas es pieļāvu agrāk. Sāksim ar to, ka cilvēki domā. Pajautājiet cilvēkiem, no kurienes viņiem parādās viena vai otra doma. Viņš nespēs atbildēt, viņam būs grūti. Bet, ja tā padomā, mēs pat īsti nezinām, kur rodas domas. Bībelē teikts: “Domas var nākt no dažādiem avotiem.” Ir dēmoni, tumšie spēki, kas cilvēkam var iedvest noteiktas lietas. Es to šobrīd tiešām zinu un ticu, ka tā var būt. Ir domas, kas nāk no prāta samaitātības, no cilvēka specifiskās dabas, bet ir domas, kas nāk no Dieva.”