Kādā senatnīgā namā pašā Kutaisi centrā atrodas hostelis “Kutaisi Top Home”, kurš ir īpašs ar to, ka tā īpašniece ir latviete Līga Krikauska. Līgu ar Gruziju saista īpašas attiecības, kas iesākās 2013. gadā, kad aviokompānijas cenu kļūdas dēļ viņa tika pie lētām biļetēm uz Tbilisi. Toreiz Līga vēl nenojauta, ka turpmākā gada laikā viņa Gruzijā atgriezīsies vēl veselas četras reizes.

Tagad viņa ir precējusies ar gruzīnu - Abhāzijas bēgli un ir saimniece hostelī Kutaisi - pilsētā, kuru viņa salīdzina ar Ludzu vai Daugavpili Latvijā. Nedaudz atpalikusi pilsēta Gruzijas vidienē, bet toties ar lidostu. Tieši tas, ka pilsēta ir ar lidostu, bet bez kvalitatīva servisa tūristiem, bija par iemeslu tam, kāpēc viņa izvēlējās to par sava hosteļa vietu. Ielidojušajiem un prom lidojošajiem tūristiem noteikti būs vajadzība pēc naktsmājām. Vēl līdz pagājušajam gadam viņa kursēja šurpu turpu starp Latviju un Gruziju, bet pagājušogad viņa pameta darbu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un tagad vada savu hosteli klātienē vārda vistiešākajā nozīmē - viņa ar vīru un diviem bērniem dzīvo turpat hosteļa telpās.

Hosteļa iekārtošanu pirms diviem gadiem viņa menedžēja, pārsvarā atrodoties Latvijā. Sākums bija ļoti grūts, no Rīgas Līga risināja jautājumus par sienu krāsošanu, salauztām atslēgām, netīru virtuvi un tamlīdzīgi, līdz saprata, ka jābūt uz vietas šeit. Bez jebkādiem vietējiem kontaktiem un pazīšanām viņai vajadzēja tikt galā ar remontdarbu izaicinājumiem gruzīnu gaumē. Kad vajadzēja santehniķi, viņa vienkārši gāja ielās un pretīmnākošajiem vīriešiem prasīja, kur atrast tādu. Vīrs toreiz gan dikti spļaudījies, kad bija runa par pārvākšanos uz Kutaisi.

- Redzēs, cik ilgi izturēšu, - viņa smej un atklāj, ka periodiski uznāk brīži, kad gribas prom no Gruzijas. Pēc pagājušās vasaras Līga nosolījās, ka nekad vairs neatgriezīsies, bet pagāja laiks un viņa atkal ir te. Viņa stāsta, ka Gruzijā viss ir spraigi un to ir grūti izturēt. Intensīvi cilvēki un intensīva daba, ko visu vajag atšķaidīt.

- No kurienes es varēju zināt, ka latvietes būs, kā vikingietes! - jokojot šķendējas Dato. Viņš klāj virtuvē galdu un labprāt dalās pārdomās par savienību ar latvieti. - Biju iedomājies, ka būs pakļāvīgas kā krievietes vai ukrainietes. Bet man patīk!

Sievu ar saviem vecākiem viņš gan nav iepazīstinājis. Līga domā, ka vīraprāt nav gana cienīga tādam solim. Šeit meitenei ir jābūt tīrai, lai varētu vecākiem rādīt. Dato aprindās to vien dzird, ka precēt drīkst tikai gruzīnieti.

Dato bieži Līgai ir skaidrojis, ka Gruzijā sievai jāizturas tā, kā pieprasa tradīcijas. Un Līga ir sapratusi, ka šeit ir citi principi un morāle, ko nav iespējams pāraudzināt. Kad pieņem to, kā faktu, tad ir vieglāk. Mēs Latvijā esam pieraduši uzdot jautājumus, bet te tā nav.

Līgas attiecības ar hosteļa remontstrādniekiem, kuri darbu laikā kopā ar hosteļa pirmajiem viesiem dzīvoja turpat hostelī, ir atmiņu vērtas. Strādnieki varējuši augām dienām spēlēt galda spēles, tad vienpadsmitos vakarā sākt skaldīt betonu. Vīri pieprasīja Līgas uzvedībā cieņu, nevis norādījumus, kad viņiem strādāt, kad nē. Smēķētājus Līga stūma ārā uz balkona un tas jau viņiem bija pazemojums. Arī tagad, ja starp hoteļa viesiem gadās kāds gruzīns, Līga zina, ka viņš būs jāpieskata, jo naktī noteikti mēģinās pīpēt istabiņā. Reiz kādas saķeršanās laikā, kad Līga aizrādīja strādniekam, kurš koplietošanas virtuvē pārāk skaļi televizorā skatījās joku raidījumu, beidzās ar to, ka strādnieks esot bijis gatavs viņu sist. Kā kaut kāda sieviete bija uzdrīkstējusies viņu publiski pazemot, aizrādot par televizora skaļumu!

- Es viņam teicu, ka cieņa ir jānopelna ne tikai ar vecumu, bet arī ar labu izturēšanos un sasniegumiem. Viņš bija niks un pienāca man tik tuvu, ka es ieķēros krēslā un tiešām domāju, ka viņš mani lidinās lejā no balkona.

- Tirgū varu nopirkt superīgus tomātus par 30 centiem, ideālus gurķus, kādi man patīk. Bērni no rīta ēd gurķus, ko Latvijā viņi nedara. Miesniekam varu pateikt precīzi, kādos gabalos gribu gaļu. Protams, nezinātājs tirgū var nopirkt saldētu irāņu vistu, bet es esmu iemācījusies, kā pareizi iepirkties. Zinu, ka veikalā piens ir divas reizes dārgāks, bet tirgū, kur tante tikko izslaukusi un atnesusi pārdošanai, ir svaigs un lēts. Un, protams, ūdens. Te ir labs un lēts ūdens. Man liekas, ka Eiropā cilvēki ir saindēti. Es redzu, kādi te brauc latvieši un eiropieši. Visi ar alerģijām, var just, ka iekšā nav nekā. Ēduši saindētas lietas. Te viss ir pirmatnējs.

No gruzīniem Līga ir iemācījusies kaulēšanos mākslu. - Gruzīni mani māca - patausti viņu. Paskaties, kāds viņš ir. Paskaties uz viņa reakciju, tad pasaki citu cenu. Paspēlējies. Viņiem te viss ir balstīts uz paspēlēšanos un sajūtām. Arī transporta vadīšana notiek nevis pēc noteikumiem, bet pēc sajūtām. Gruzīniem visa dzīve tāda.

No sava hosteļa logiem Līga redz baznīcu un aizmugurē tai - tā saucamo, biržu - vietu, kur katru dienu pie galda zem nojumītes satiekas vietējie vīrieši. Pulcēties viņi sāk jau pusdienas laikā, un tas ir tāds kā psiholoģiskā līmeņa atbalsta klubs, kurā vīri pasūdzas viens otram par dzīves problēmām un atbalsta viens otru. Šādas biržas ir katrā kvartālā, bet kurš katrs nevar tur piedalīties. Tam ir vajadzīgs īpašs uzaicinājums. Gruzijā ir populāra zāles pīpēšana - lietošana ir legāla, bet tirgošana aizliegta. Tirgošanu ir aizliedzis nevis likums, bet baznīca. Tā nu Līga no hosteļa logiem ir ievērojusi, kā pēc katra dievkalpojumiem biržā sāk pulcēties vīri uz psiholoģisko terapiju. Sēž un runā, spēlē galda spēles un pīpē zāli.

- Gruzijā ir bargi sodi par braukšanu reibumā vai zāles efektā, bet viņi brauc tāpat. To varētu saukt par naivu paļaušanos uz dievu, ka nekas slikts nenotiks. Cik neatbildīgi! - rezumē Līga.

- Gan jau alkoholu arī lietoja, - turpina smieties Dato. - Loģika viņiem interesanta, jo visi zina, ka viņus arestēs un būs kāpēc, ja policija apturēs. Labākajā variantā atņems tiesības uz pusotru gadu un 5000 laru (1500 eur) sods. Bet tāpat dzer, pīpē un brauc. To es nespēju saprast - kaut arī esmu gruzīns. Vai nu es esmu dīvains gruzīns, vai viņi. Es izvēlējos visnormālāko ceļu - man vispār nav tiesību.

Šeit - Līgas hostelī - pirmo reizi visā savā Gruzijas ceļojuma laikā dzirdu skarbus vārdus veltītus bijušajam prezidentam Mihailam Saakašvili. Iepriekš dzirdētajiem slavinošajiem stāstiem par Saakašvili darbiem esot arī medaļas otra puse. Dato stāsta, ka Saakašvili režīms esot drausmīgi sakropļojis valsti. Izveidojis mazu policejisku valsti, kurā visus biznesus pavilcis zem sevis, atbildīgajos amatos salicis savus cilvēkus, bet nepakļāvīgos sasēdinājis cietumos. Dato ģimenei, kuras galva bija tiesnesis, nācies bēgt uz Maskavu, lai izvairītos no represijām. Dato un viņa ģimene kļuvuši par dubultajiem bēgļiem. Vispirms bēgļi no Abhāzijas, pēc tam bēgļi no Gruzijas.