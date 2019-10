Irāka: Turcijas uzbrukums Sīrijā stiprinās teroristus

Viņš aicināja pasauli "apvienoties, lai izvairītos no katastrofas".

ASV prezidenta Donalda Trampa negaidītais svētdienas lēmums izvest ASV karaspēku no Sīrijas ziemeļiem, kur tas līdz šim aizsargāja kurdus no Turcijas uzbrukuma, izsaucis plašu nosodījumu kā starptautiskajā sabiedrībā, tā pašā ASV, arī no Trampa sabiedroto puses, kas kritizējuši prezidentu, ka viņš nodod kurdus, kas Sīrijā ASV vadītajā operācijā pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" nesuši lielus upurus.