Turklāt politiķis ir saņēmis divus dāvinājumus kopsummā 71 500 eiro — 51 500 no tēva un 20 000 no Valdemāra Dambekalna. Saskaņā ar deklarāciju identisks vārds un uzvārds ir Ķirša brālim. Tāpat ir samazinājušās "Jaunās Vienotības" līdera parādsaistības. 2022. gadā to kopējā summa bija 156 ar pusi tūkstoši eiro, bet pērn tās nedaudz pārsniedza 138 tūkstošus.