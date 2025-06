Foto Sprūds pirms NATO samita atzīst, ka Eiropai jāuzņemas lielāka atbildība par tās aizsardzību

Tiekoties ar ASV pastāvīgo pārstāvi NATO, Latvijas puse viņam norādījusi, kas šobrīd ir svarīgi visai NATO aliansei, norādīja Sprūds. Proti, būt kopīgi spēcīgiem un kopīgi sargāt arī NATO ārējo robežu. "Nav šeit vairāki NATO, ir viens NATO. Līdz ar to tas, kas notiek jebkurā no NATO reģioniem, ietekmē visu pārējo NATO," teica Sprūds.

Viņš arī atklāja, ka vēstījums, ar kuru ASV dosies uz NATO samitu, pirmām kārtām saistīts ar jau pieminētajiem 5% no IKP aizsardzībai, bet līdz ar to Eiropai pašai ir jāuzņemas lielāka atbildība par tās aizsardzību un to, kas notiek tās tuvumā. Sprūds norādīja, ka arī Ukraina ir Eiropa, līdz ar to šāds uzstādījums liekas saprotams.