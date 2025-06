Noskaties Profesore: Jelgavā ZZS par zemu novērtēja “Suverēno varu”

Ekrānuzņēmums no video

Pirms pusotra mēneša Viktors Valainis atklāja ekonomikas ministrijas pārstāvniecību Jelgavā. Šīs pilsētas domi ilgus gadus vadīja ministra partijas biedrs Andris Rāviņš. Tas radīja aizdomas, ka pārstāvniecības atvēršana ir daļa no aģitācijas pirms vēlēšanām. Lai gan ministrs un mērs to noliedza, partijas biedri to izmantoja savā kampaņā. Taču partijai tas nepalīdzēja – ZZS par mata tiesu uzvarēja vēlēšanās, bet mēra krēslu zaudēja, vēsta TV3 raidījums “Nekā personīga”.