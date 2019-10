Aukstums jau izsenis ir bijis viens no cilvēces lielākajiem izdzīvošanas draudiem. Par laimi, mūsdienās esam iemācījušies ar to cīnīties un padarīt dzīvošanu iespējamu pat visstindzinošākajās vietās. Pamatojoties uz portāla The Independent sniegto informāciju, portāls TVNET ir apkopojis informāciju par 10 aukstākajām vietām uz zemeslodes.