Sēlijā izkrāpti platību maksājumi par tam neatbilstošiem smiltsērkšķiem

LAD aģentūrai LETA skaidro, ka dienests kopā ar Latvijas Augļkopju asociācijas speciālistiem veica kontroli saimniecībā un konstatēja, ka smiltsērkšķu audzēšana tur nenotiek atbilstoši pieņemtajai agrotehniskajai praksei. Attiecīgie konkrētās kultūras stādījumi nebija atbilstoši, lai par tiem varētu saņemt atbalsta maksājumus. Līdz ar to LAD izlēma par šīm platībām saimniekam atbalstu neizmaksāt, kā arī piemērot soda sankcijas.

LAD aģentūrai LETA neatklāja plašāku informāciju, tostarp nepamatoti saņemtā atbalsta apmēru un to, kādas soda sankcijas plānots saimniecībai piemērot, jo konkrētā lieta ir procesā, tiek izvērtēta un saimniecība sniedz skaidrojumus.

Savukārt Latvijas Augļkopju asociācijas pārstāvis no Smiltsērkšķu audzētāju apvienības Andrejs Brūvelis aģentūrai LETA apstiprināja, ka LAD kopā ar viņu kā asociācijas speciālistu veica kontroli saimniecībā "North East Group", kura platību maksājumu atbalstam bija deklarējusi smiltsērkšķu 180 hektāru platībā. Reids notika šā gada 28.augustā, kad Brūvelis kopā ar LAD inspektoriem vienas dienas laikā paspēja apbraukāt apmēram 50 hektārus. Pārējo platību LAD inspektori apsekoja paši.

Pēc Brūveļa teiktā, situācija visās atbalsta pieteiktajās platībās bija ļoti līdzīga, un šī saimniecība nebija tiesīga saņemt atbalstu. Smiltsērkšķu stādus bija grūti atrast, jo to skaits uz milzīgo platību bija ļoti mazs - maksimāli 60 stādi uz vienu hektāru, lai gan augļu ieguvei paredzēto smiltsērkšķu stādu minimālajam skaitam, atbilstoši normatīvajiem aktiem, bija jābūt no 1250 līdz 1650 uz hektāru. Apdobes bija nekoptas un stādi ieauguši nezālēs. Puse no atrastajiem stādiem bija nokaltuši, bet augošie stādi bija vārgi.