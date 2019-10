Vācija: Turcijas operācija rada bažas par sasniegtā noturēšanu cīņā pret Islāma valsti

"Mēs no saviem partneriem NATO sagaidām, ka viņi ar savu politiku un rīcību palīdz stabilizēt situāciju kādā reģionā, taču šoreiz situācija ir patiesi bīstama, jo tendences virzās vairāk uz destabilizāciju nekā stabilizāciju," norādīja ministre.

Ministre pauda bažas, kā Turcijas rīcība ietekmēs sasniegtos rezultātus cīņā ar "Daesh". "Vai mēs nepiedzīvosim atkāpšanos no rezultātiem, kas līdz šim panākti cīņā ar "Islāma valsti", kas līdz ar to kopumā ietekmēs drošību Eiropā?" retoriski norādīja ministre.

Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) žurnālistiem teica, ka no situācijas saasināšanās Sīrijā, iespējams, viens no ieguvējiem varētu būt Krievija. Tāpat esot bažas par to, kāda būs kurdu reakcija attiecība uz tūkstošiem ieslodzīto "Daesh" kaujinieku, jo cīņa pret šo organizāciju nav beigusies.