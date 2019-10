"Bellingcat" publicē fotogrāfijas ar Čepigu GRU vienības komandiera meitas kāzās

Par to, ka Čepigam ir tuvas attiecības ar 29155.vienības komandieri, liecina fakts, ka viņš bija viesis Averjanova meitas kāzās 2017.gadā. Šis fakts ir īpaši svarīgs tāpēc, ka Krievijas amatpersonas, tai skaitā Vladimirs Putins, turpina apgalvot, ka Čepiga (kurš Lielbritānijā ieceļoja ar vārdu "Ruslans Boširovs") nekādā veidā neesot saistīts ar valsts militārajām struktūrām.

"The New York Times" publicētie kadri ar Averjanovu bija ņemti no profesionāli veidota kāzu video, ar ko jaunais pāris bija dalījies sociālajos tīklos. Tajā pavīd arī Čepiga.