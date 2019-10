Atkārtotai izskatīšanai tiesā nodots strīds par divās valstīs pārmaksāto nodokļu atmaksu

AT spriedumā norādīts, ka likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" regulējums, kas noteic nodokļa un obligāto iemaksu pārmaksas atmaksu, ir piemērojams arī tādās situācijās, kad darba ņēmējam nav ar nodokli apliekama ienākuma Latvijā, bet Latvijas budžetā nepamatoti ir samaksāti nodokļi no darba algas, kas nopelnīta Norvēģijā.

Šajā gadījumā darba devēja veiktā nodokļu samaksa ir ieturēta no darba ņēmēja nopelnītās darba algas jeb ienākumiem. Attiecīgi, AT ieskatā, tiesai bija jāņem vērā ne tikai darba devēja ziņojuma saturs, bet arī apstākļi, kādēļ vispār notikusi darba devēja ziņojumu precizējumu iesniegšana. Tomēr darba devēja precizētie ziņojumi nevar izmainīt to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējs faktiski ieturēja no pieteicēja darba algas un bija iemaksājis valsts budžetā.