Neskatoties uz neapmierinātību, Venecuēlu ievēlē ANO Cilvēktiesību padomē

193 ANO dalībvalstis ievēlēja 14 no 47 ANO Cilvēktiesību padomes dalībvalstīm. To trīs gadu pilnvaru termiņš sāksies 1.janvārī. Dalībvalstis izraudzītas, ņemot vērā ģeogrāfisko pārstāvniecību.

No Āzijas mandātus ieguva Japāna, Dienvidkoreja, Indonēzija un Māršalu salas, no Austrumeiropas - Armēnija un Polija, no Āfrikas - Namībija, Lībija, Maurīcija un Sudāna, savukārt no Rietumvalstīm tika ievēlēta Vācija un Nīderlande.