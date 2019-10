Meksikas varasiestādēm nākas atlaist El Čapo dēlu

Meksikas pilsētā Kuljakanā ceturtdien izcēlušās intensīvas apšaudes, varasiestādēm medījot vairākus desmitus no vietējā cietuma izbēgušos ieslodzītos. Vienlaikus tiek ziņots, ka varasiestādēm izdevies aizturēt vienu no Sinaloas karteļa līdera Hoakina "El Čapo" Gusmana dēliem, taču vēlāk nācās viņu atlaist, lai izvairītos no turpmākas vardarbības.