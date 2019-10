Evakuētajā namā Juglā atrasts viens mirušais un sālskābe

Otrdien ap plkst.13 ugunsdzēsēji steidzās uz Zirgu ielu Jelgavā, kur dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Notikuma vietā tika konstatēts, ka pa ēkas otrā stāva logu nāk dūmi un otrā stāva kāpņutelpā deg sadzīves priekšmeti, bet sadūmojums ir izplatījies arī tālāk ēkas dzīvokļos. Izmantojot glābšanas maskas, ugunsdzēsēji no sadūmotās ēkas izglāba divus cilvēkus. Pusstundas laikā ugunsgrēks tika likvidēts.

Ap pusnakti ugunsdzēsēji steidzās uz Jūrmalu, kur kādā ēkā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka bija dedzis matracis, bet ēkā esošie darbinieki ugunsgrēku bija likvidējuši saviem spēkiem, izmantojot ugunsdzēsības aparātu. Pirms VUGD ierašanās no ēkas tika evakuēti deviņi cilvēki, no kuriem trīs bija cietuši un tika nodoti ātrās palīdzības mediķiem.

Kā ziņots, vakar ap plkst.19 dienests saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā, kur daudzstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama kodīga smaka. Glābējiem ierodoties, tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem atradās tobrīd nezināmas izcelsmes viela. Glābēji atrasto vielu savāca no dzīvokļa, ievietoja to tvertnēs un nogādāja ārpus ēkas. Pēc tam viela tika nodota bīstamo atkritumu apsaimniekotājas SIA "Eko osta" pārstāvjiem.