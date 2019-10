Spānijā pārapbedī bijušo diktatoru Fransisko Franko

Franko mirstīgās atliekas ceturtdien tiks pārvestas no Kritušo ielejas memoriālā ansambļa mauzoleja, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no Madrides, un pārapbedītas pašvaldības kapsētā Mingorrubio El Pardo, 20 kilometrus uz ziemeļiem no galvaspilsētas, līdzās viņa dzīvesbiedres kapam.