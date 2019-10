Ameriks: Visiem kandidātiem uz Eiropas Ombuda amatu ir vienādas iespējas

Viņš uzsvēra, ka jebkurš no pieciem kandidātiem varētu kļūt par nākamo Eiropas ombudu. Šobrīd ir pats procedūras sākums, tāpēc nevienai grupai vēl neesot noformulējies viedoklis par to, kurš kandidāts ir labāks, uzsvēra Ameriks.

Kā vēstīts, EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli EP Lūgumrakstu komitejai ir iesniedzis piecus kandidātus uz Eiropas Ombuda amatu, kā vienu no kandidātiem piedāvājot Nilu Muižnieku no Latvijas, vēsta "Delfi".

Līdz ar Muižnieku ombuda amatam piedāvāti Džuzepe Fortunato no Itālijas, Jūlija Lafranka no Igaunijas, Sesīlija Vikstrema no Zviedrijas un pašreizējā Ombude no Īrijas Emīlija O'Reilija.