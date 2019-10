Ušakovs nosauc partijas "Saskaņa" lielāko izaicinājumu

"Mums ir krietni sarežģītāka struktūra nekā citām partijām. Mēs neesam Rīgas komanda, mums ir vairāk nekā 40 teritoriālas organizācijas visā Latvijā, un Rīga ir tikai viena no tām. Organizācijas apvieno aptuveni 3500 biedru, līdz ar to mūsu spēcīgā kārts vienmēr ir bijusi saikne ar reģioniem. Mēs neesam Rīgas domubiedru pulciņš, kam patīk gudri paspriedelēt par politiku kādā Rīgas kafejnīcā. Es aicinātu nekoncentrēties tikai un vienīgi uz Rīgas teritoriālās organizācijas problemātiku, bet atcerēties, ka mums ir tūkstoši biedru un desmiti citu organizāciju. Tāpat mūsu spēcīgs trumpis ir bijis spēja savlaicīgi un gudri mainīties. Tagad ir īstais laiks to darīt, ko mēs arī izdarīsim," skaidroja Agešins.