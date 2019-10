Vjetnamiešu ģimene bažījas, ka viņu meita ir 39 bojā gājušo ķīniešu vidū

26 gadus vecās Pham Thi Tra My ģimene nodevusi organizācijai „Human Rights Space” no savas meitas saņemtās īsziņas cerībā uzzināt kaut ko vairāk par bezvēsts pazudušās jaunās sievietes likteni. Pham Thi īsziņā raksta: „Man ļoti žēl, mammu. Mans brauciens uz ārzemēm nav bijis veiksmīgs. Mammu, es Tevi ļoti mīlu! Es mirstu, jo nevaru paelpot... Es nāku no Nghen, Can Loc, Ha Tinh, Vjetnamā. Man ļoti žēl, mammu!”