Puse zemeslodes iedzīvotāju nav redzējuši pa īstam tumšas debesis, jo dzīvo pilsētās un to tuvumā. Nav redzējuši daudz zvaigžņu. Gaismas piesārņojums aizvien vairāk uztrauc ne vien dabas zinātniekus un astronomus, bet arī vides veselības speciālistus. Pētījumi pasaulē apliecina, ka nenodziestošajam nakts apgaismojumam ir būtiski negatīva ietekme uz pilsētnieku veselību – imunitāti, bioķīmiskajiem procesiem, miegu, psihisko veselību, emocionālo labsajūtu. Būtiski - arī uz satiksmes drošību. Latvijā mākslīgā apgaismojuma ietekme tikpat kā nav analizēta.

Vai esat pamanījuši, ka vēlu vakarā, attālinoties no pilsētas, zvaigžņu kļūst aizvien vairāk? Izrādās, ka vēlos rudeņos pilnīgi tumšās, skaidrās debesīs var saskatīt tūkstošiem zvaigžņu.

Skaidrs, ka Rīgas gaismas nevar salīdzināt ar Pekinas, Šanhajas, Ņujorkas vai Maskavas mākslīgajām ugunīm, kur digitālo reklāmas ekrānu uzplaiksnījumi pilnībā pakļauj savā varā. Tomēr arī Rīgā uz ēku fasādēm izvietoti 25 digitālie LED reklāmas ekrāni, un ir maz cerību, ka to skaits turpmākajos gados nepieaugs. Gaismas piesārņojums, kas kļūst aizvien intensīvāks, pēc speciālistu atzinuma, ir tēma, par kuru nopietni jārunā. Turklāt Latvijā likumdošana joprojām nekādi neregulē apgaismojuma intensitāti, kas faktiski ir uz reklāmas stendu izvietotāju un pašvaldību, kas saskaņo vides objektus, sirdsapziņas.

Arī Latvijas Acu ārstu asociācija digitālo objektu gaismās problēmu nesaskata, atšķirībā no Veselības inspekcijas, kuras speciālisti uzskata, ka jautājums par mākslīgās gaismas ietekmi uz iedzīvotāju veselību un komfortu jārisina.

Pasaulē ir samērā plaši pētīta digitālo ekrānu izstarotās mākslīgās gaismas ietekme uz iedzīvotāju veselību, īpaši diennakts tumšajā laikā, un ir rasti tieši zinātniski pierādījumi un dati par savstarpējo sakarību starp mākslīgās gaismas iedarbību naktī (gaismas piesārņojumu) un fizioloģiskiem veselības traucējumiem, stāsta Veselības inspekcijā. “Mākslīgais apgaismojums naktī, īpaši zilajā diapazonā, iedarbojas stimulējoši un rada izmaiņas bioloģiskajos ritmos, ietekmējot melatonīna sekrēciju, līdz ar to miega kvalitāti, cilvēka imunitāti un izraisa organisma dažādas nevēlamas bioķīmiskas reakcijas,” skaidro Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vecākā speciāliste vides veselības jautājumos Daina Sudraba-Livčāne.

Jāteic, ka gaismas piesārņojums nelabvēlīgi ietekmē visu dzīvo radību – it īpaši putnus un kukaiņus.

Tas tāpēc, ka daudzas putnu sugas mēro vairākus tūkstošus kilometru garu ceļu, orientējoties pēc zvaigznēm un Saules, respektīvi, tajā pusē, kur Saule noriet, gaisma saglabājas ilgāk. Ieraugot spožo gaismu virs pilsētām, putni apjūk, maina maršrutu un ilgi riņķo virs pilsētas. Ņemot vērā garo ceļu, ko mēro gājputni, lieki iztērētā enerģija ir būtisks zaudējums un rezultātā ietekmē putnu iespēju nonākt galamērķī. Ornitologi saka, ka visvairāk putnus traumē gaismas stari, kas spīd no apakšas uz augšu, piemēram, gaismas objekti, kas no zemes izgaismo ēku fasādes un debesis.

Pirmais digitālais LED reklāmas ekrāns Rīgā tika uzstādīts 2010. gadā. Tagad pilsētā ir 25 ekrāni, bet šis risinājums joprojām uzskatāms par sava veida inovāciju pilsētvidē. Sūdzības par spilgtuma intensitāti bijušas gan no apkārtējo namu iedzīvotājiem, gan autovadītājiem, tomēr ne visai daudz, stāsta Rīgas pilsētas būvvaldē. Ņemot vērā, ka Latvijas likumdošanā nav noteikts apgaismojuma spilgtuma ierobežojums, Būvvalde uzņēmējiem atsevišķi pieprasa regulējamu ekrānu spilgtuma intensitāti, lai nepieciešamības gadījumā spilgtumu varētu samazināt.

Pēdējo desmit gadu laikā aizvien plašāk tiek pētīta digitālo ekrānu ietekme uz ceļu satiksmes drošību. Kopumā vērtējot, jāatzīst, ka nekas pārliecinoši nenorāda uz to, ka digitālie ekrāni būtu saistāmi ar būtisku satiksmes drošības risku, skaidro Veselības inspekcijā.

Tomēr atsevišķi pētījumu rezultāti norāda uz to, ka digitālie ekrāni piesaista lielāku satiksmes dalībnieku uzmanību nekā parastie plakāti un ceļa zīmes, novēršot uzmanību no ceļa, un var veicināt satiksmes negadījumus.

“Digitālo ekrānu ietekme uz apkārtējo veselību un drošību ir atkarīga no vairākiem tehniskajiem parametriem, ne tikai no displeja spilgtuma līmeņa, bet arī, piemēram, no skatīšanās leņķa, barošanas avota, attēla kvalitātes un attiecības pret saturu, izmēra, formas, izšķirtspējas, integrācijas ar plašākām apgaismojuma sistēmām, skata attāluma un tamlīdzīgiem parametriem,” turpina skaidrot Veselības inspekcijas speciāliste.