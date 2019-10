Aija Vītoliņa: ja pārkāp noteikumus, jāmaksā, arī par bildītēm, kas pienāk pa pastu

Dziedātāja, kura pazīstama arī ar skatuves vārdu Amber, norāda, ka tad, ja pārkāpums ir izdarīts, sods ir jāsaņem, un nevajag mēģināt policistu no tā atrunāt. Ja vēl cilvēks, mēģina no problēmām izlīst ar apšaubāmām metodēm, kas piedevām skaitās kukuļdošana, tas pilnīgi noteikti nav Aijas stilā. Citiem vārdiem, protams, ir situācijas, kad var padiskutēt, tomēr, ja ātrums pārsniegts, tad nav ko taisnoties. Arī tiesību atņemšana, ja vietā, kur atļauti 90 km/h, autobraucējs lidojis ar 140 kilometriem stundā, dziedātājai šķiet pilnīgi adekvāta.

Taujāta, vai pašai tā ir gadījies, Amber atbild noraidoši, taču atklāj, ka šobrīd viņai sāk ienākties dažādas bildītes un konkrētāk - pēc iebraukšanas Jūrmalā. Kā zināms, periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā jāmaksā nodeva 2 eiro apmērā. Tā ir spēkā tikai konkrētās dienas ietvaros no 00:00 līdz 23:59, nevis 24 stundas, kā to varētu iedomāties ne viens vien autobraucējs.