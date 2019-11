Pabriks: separātisms Latvijā nav iespējams

Otra augošā vara ir Ķīna, bet tā ģeogrāfiski atrodas tālāk, bet no Latvijas aizsardzības koncepcijas, Latvijas orientējas primāri uz aizsardzību no Krievijas, kur redzams visvairāk potenciālo risku, norādījis ministrs.

Tāpat pēc Pabrika vērtējuma riskus nes arī tehnoloģiskā attīstība, ko savā labā arvien vairāk cenšas izmantot Krievija. Viens no tiem - informācijas tehnoloģiju attīstība, kur bieži vien sociālajos medijos patērētais cilvēku saturs tiek ģenerēts nevis no līdz šim ierasto redakciju puses, bet ar mākslīgā intelekta palīdzību. Līdz ko šis algoritms tiek ietekmēts, rodas iespēja manipulēt ar sabiedrības apziņu.

Diskusijas laikā ministrs par Valsts aizsardzības koncepciju atbildēja arī uz vairākiem studentu jautājumiem. Vienā no tiem bija jautāts - ko Latvija darītu, ja pēkšņi te parādītos karavīri bez atpazīšanās zīmēm, vai arī kādā no reģioniem pēkšņi sāktos nemieri ar separātisku ievirzi. Ministrs uzsvēris,, ka Latvijā separātisms kā tāds nav iespējams, savukārt pati "separātisma" definīcija no Krievijas puses Ukrainā tika lietota, lai maskētu savu iebrukumu.