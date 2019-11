Izmantojot falšu mediju, tiek vākta informācija privātā biznesa interesēs

Sākot ar 2017.gadu, Augstākajai tiesai sāka pienākt informācijas pieprasījumi no it kā masu medija “Likuma vara”. To galvenokārt interesēja specifiskas nianses par konkrētiem spriedumiem, tiesnešu sastāvu. Arī pieprasījums sākt disciplinārlietu pret konkrētiem senatoriem.