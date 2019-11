Žurnālista loma "alternatīvo faktu" laikmetā pieaug

Pirms intervijas noskatījāmies sarunu par kādu interesantu atgadījumu Daugavpilī . Kas jums būtu sakāms par šo? Parasti līdzīgus stāstus dzirdam no Krievijas puses.

Domāju, svarīgi ņemt vērā to, ka dzirdam ne tikai stāstus par to, ka labāka ir ekonomiskā sadarbība [ar Krieviju], nekā naudas došana aizsardzībai, bet te jau ir cits modelis, kas kā sistēma ir bijusi arī šajos pašos Kremļa producētajos vēstījumos un arī konkrēto mediju produktos. Proti, izmantot vietējos cilvēkus kā balsis, caur kurām tiek kritizēta naudas došana aizsardzībai vai militārās jomas stiprināšanai.

Skaidrs, ka šeit cilvēkus ir grūtāk pārliecināt ar balsīm, ekspertiem vai vienalga kādiem viedokļiem, kas izteikti Krievijā, kādā no viņu slavenajiem sarunu šoviem. Šie cilvēki ir tālu, tie ir nepazīstami un var radīt aizdomas. Daudz vieglāk ir šeit, uz vietas, it kā nejauši pašu inspirēti cilvēki ir nonākuši pie šādiem slēdzieniem. Tas kaut kādā ziņā ir viens no slavenākajiem veidiem, kā NATO tiek “ierāmēti” šeit, proti, ka vietējie cilvēki, nevēlas nedz NATO, nedz papildu līdzekļus izdot aizsardzības stiprināšanai. Piemēram, 2016. gadā pirms militārajām mācībām pirms Daugavpils uzlika lielu plakātu - "Jeņķi dodieties mājās!" Vai līdzīgus gājienus, ka šie vietējie cilvēki paši ir nonākuši līdz šādiem secinājumiem, tas ir daudz trāpīgāk, daudz efektīgāk.