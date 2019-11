Viltus pareģei par dārglietu un naudas izkrāpšanu piespriež reālu brīvības atņemšanu

Spriedumā norādīts, ka viltvārde pērn jūlijā kādai sievietei stādījās priekšā kā "Oksana" un maldināja cietušo par to, ka viņai esot uzlikts "nāves lāsts", kā arī psiholoģiski pārliecināja cietušo, ka "Oksana" to var noņemt ar "aizrunātā ūdens palīdzību". Pēc tam, kad viņai izdevās cietušo pārliecināt, sieviete uzsāka "rituālu", liekot cietušajai skatīties viņai acīs un uz papīra lapas ar sadedzinātu pelnu nospiedumiem atainoja zīmes triju krustu veidā, apgalvojot cietušajai, ka tās simbolizē "trīs nāves". Tāpat "Oksana" atainoja naudas summas ciparu formā, kas tika pieprasītas no cietušās, lai atpirktos no "nāve lāsta" un "apburtības".