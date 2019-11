Latvietis palīdz celt skolas un slimnīcas Papua-Jaungvinejā

FOTO: no personiskā arhīva

Viņa darbs sastāv no divām daļām. Pirmā ir darbs ar dažādām institūcijām, kurām viņš sniedz tehnisku atbalstu un ekspertīzi par projektu ieviešanu. Savukārt otrā un aizraujošākā daļa ir darbs “laukā”. Parasti tie ir izbraukumi uz dažādiem ciematiem.

“Ir ciems Rietumu provincē, ļoti attālā vietā. Šajā ciemā jau 30 gadus nav skolas. Apmēram 40-50 km rādiusā ir necaurejami džungļi. Iedzīvotāju skaits pieaug un ļoti liela daļa no viņiem nemāk ne lasīt, ne rakstīt. Viņiem ir bijusi ļoti ilga saruna par to, ka ir nepieciešama skola vai medpunkts,” pieredzē dalās Muižarājs.

Turklāt daudzas iestādes ir izveidotas no jauna vai ir tikai iedīglī. Līdz ar to arī problēmas ir ļoti dažādas. Citreiz, stāsta Miks, projektu ieviešanu kavē dažādi cilšu konflikti. Vienu no šādiem cilšu konfliktiem Miks ir redzējis pats savām acīm: