Burovam pārmet spiediena izdarīšanu uz būvvaldi par "Z-torņu" pieņemšanu ekspluatācijā

"Tas izriet no priekšsēdētāja teiktajiem vārdiem, ka viņš neredz nekādu būtisku vai bīstamu situāciju un šķēršļus, lai pieņemtu objektu ekspluatācijā, bet būvvaldes amatpersonas apzināti to nedara. Tāpat bija izteikti vairāki komentāri, proti, ka būvvaldē ir pārspīlēta birokrātija un amatpersonas mainot viedokli, tādējādi izveidojot emocionāli uzbrūkošu atmosfēru ar paceltu toni no priekšsēdētāja puses, kā arī bija acīmredzams prettiesisks spiediens uz būvvaldes amatpersonām lēmuma pieņemšanai," apgalvo Vircavs.