Šo virsrakstu varētu būt sacerējis robots

"Uzņēmuma iekšējai lietošanai esam uzbūvējuši rīku "Heliograf"," intervijā portālam TVNET stāsta Džeremijs Gilberts, kurš atbildīgs par stratēģisko iniciatīvu vadību "The Washington Post" - vienā no šī brīža inovatīvākajiem medijiem pasaulē. "Domāju, ka no visiem projektiem, kuros esmu darbojies, tieši šim ir vislielākais attīstības potenciāls."