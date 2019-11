Konkursā “Latvijas Gada auto 2020” jauns dalībnieku skaita rekords

Māris Ozoliņš, "Latvijas Gada auto" organizators: "Lai arī no pirmā acu uzmetiena uzvarētāja atlase starp 35 dažādiem auto liekas sarežģīts process, tomēr jāatzīmē, ka konkurss ir sadalīts papildus nominācijās. Nomināciju skaits katru gadu ir ap desmit, un tad jau paliek vieglāk izkristalizēt uzvarētāju katrā no tām. Visgrūtāk, ir noteikt Latvijas gada auto finālistu top 7. Šeit ir ļoti atšķirīgas prognozes, taču kā katru gadu, arī šogad būs tautas balsojums. Interesantākais ir tas, ka tautas balsojums par gada auto finālistu top 7 ļoti stipri atšķiras no žūrijas balsojuma. Redzēs, kā būs šogad, pagājušogad topā tautas un žūrijas balsojumā sakrita tikai 1 automašīnas modelis."