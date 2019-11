Aizdomas par šaubīgu viessstrādnieku shēmu RD būvobjektā

Raidījums apraksta shēmas būtību – Ukrainas vai citas trešās valsts pilsonis tiek nodarbināts nevis Latvijā, bet citā Eiropas Savienības valstī, kur viesstrādnieku piesaistīšana ir vieglāka. Uz Latviju viņš vai viņa tiek nosūtīts komandējumā vai kvalifikācijas paaugstināšanas braucienā. LTV skaidro, ka piesaiste Polijas firmai ļauj apiet vairākus šķēršļus – uz “piekomandētiem” darbiniekiem attiecas nevis Latvijas, bet Polijas likumi. Piemēram, ja viesstrādnieku pieņem darbā Latvijas uzņēmums, viņam jāmaksā Latvijas vidējā alga (šogad tie ir 1004 eiro). Uz tiem, kas formāli strādā Polijas firmā, šāds nosacījums neattiecas. “De facto” rīcībā esošā informācija dod iespēju pieļaut, ka viena no aizdomīgajām shēmām, iespējams, izmantota Rīgas pašvaldības būvlaukumā - sociālo māju un veselības centra celtniecībā Bolderājā. Šogad montāžas darbus tur bija pieteikti veikt Ukrainas pilsoņi, kas bijuši nosūtīti komandējumā no Lietuvas. Teorētiski, Lietuvas uzņēmumam, kas ukraiņus atsūtīja, arī vajadzētu būt būvkomersantam. Taču Lietuvas pētnieciskās žurnālistikas centrs palīdzēja noskaidrot - juridiskā persona “Darbo organizavimas” ir NVO, nevis būvuzņēmums. Tā pieder Ukrainas pilsoņiem un, spriežot pēc finanšu atskaitēm, pērn oficiālajās algās tikpat kā neko nesamaksāja.

Tā pārstāvis sarunā ar LTV skaidroja, ka Lietuvas uzņēmumi paši piesakās un piedāvā darbaspēku, taču pārbaudīt, vai Lietuvas firma, kas piegādā darbiniekus, maksā nodokļus, nav bijis viņu spēkos. “Meitenīt, kad, piedodiet, pakaļgals svilst, mums jau vienalga. Paskatījāmies PVN numuru, tātad nodokļus maksā (..) Man nav iespējas algot vēl Lietuvā darba vadītāju un grāmatvedi, lai visu tur skaidrotu”, uzņēmuma pārstāvis skaidroja “de facto” žurnālistei. Pasūtītājs “Rīgas pilsētbūvnieks” skaidro, ka atbild tikai par to, lai celtniecība notiktu, ievērotu būvnormatīvus, bet tas, vai nomaksāti visi nodokļi, nav viņu kompetence. Ģenerāluzņēmējs “Velve” Latvijas televīzijai paskaidroja, ka par to, kā darbiniekus piesaistīja konkrēts apakšuzņēmējs, nav zinājuši. “Mūsu objektos nereti tiek nodarbināti viesstrādnieki, tādēļ pastāvam uz to, lai piesaistītie apakšuzņēmēji un viņu sadarbības partneri strādātu, ievērojot godīgas uzņēmējdarbības principus, tostarp nodarbinātu darbiniekus atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, kas līdz šim no apakšuzņēmēju puses arī ticis ievērots. Tā ir tieša darba devēja atbildība. Par to, uz kādiem nosacījumiem apakšuzņēmēja izvēlētais darbu veicējs “Aris Būve” piesaistījis viesstrādniekus, neesam informēti”, skaidroja “Velve” īpašnieka AS "MN Holding" Mārketinga un komunikāciju vadītāja Ieva Šaripo.