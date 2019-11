Kādēļ slēdz LNT un kas notiks tālāk?

Otrkārt, lielās platformas nevienam par saviem reklāmas ieņēmumiem Latvijā neatskaitās, plus - arī nemaksā šeit nodokļus. KANTAR dati rāda, ka visā Baltijā interneta reklāmām pērn tērēts 61 miljons eiro. Nozarē neoficiāli lēš, ka lielās platformas paņem 30-50% no Baltijas interneta reklāmu tirgus, kas būtu vismaz 20 miljoni eiro, kas “vecajos laikos” būtu palikuši medijiem satura ražošanai. Šobrīd Eiropas Savienības līmenī notiek diskusijas, ka būtu jāievieš digitālais nodoklis lielajām plaformām, bet atsevišķas valstis jau rīkojas. Ar nākamo gadu šāds nodoklis sāks “strādāt” Francijā. Konkrētu priekšlikumu savā Finanšu ministrijā iesnieguši arī igauņi. Arī Latvijā šobrīd apvienojas lielākie mediji, lai līdzīgu priekšlikumu sagatavotu mūsu likumdevējiem. Ideja ir, ka daļa no Facebook un Google nodokļos iekasētās naudas tiktu novirzīti medijiem satura radīšanai.

Treškārt, ar šo naudu nepietiks. Ar finansējumu būs jāpiedalās arī valstij, ja gribam, lai Latvijā būtu arī kvalitatīva žurnālistika. Tā kā reklāmas vairs nav galvenais mediju ienākumu avots, visā pasaulē mediji šobrīd mainās un veido tā sauktās maksas sienas vai arī pāriet uz abonementu sistēmu. Latvijā to mēģina Delfi, gan jau pievienosies arī citi, bet ar to nepietiks, jo - mums ir mazs tirgus. Cilvēki, kas gatavi maksāt par saturu, Latvijā vienkārši fiziski ir pārāk maz. Līdz ar to šī funkcija būs jāuzņemas valstij, gan piešķirot līdzfinansējumu kvalitatīvai žurnālistikai, gan arī uzliekot par pienākumu komercmedijiem, kuriem primārais ir peļņa, nodrošināt zināmu daļu kvalitatīva satura. Negatīvais, šādā veidā žurnālisti arvien vairāk tiek pakļauti politiķu izpratnei par to, kas ir laba žurnālistika.