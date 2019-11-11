"Čoms nav bagāža." Lidojot no Rīgas uz Vladivostoku, kaķa saimnieks ķeras pie radošiem risinājumiem, lai mīluli iedabūtu salonā

Kad Mihails Gaļins ar savu kaķi Viktoru no Rīgas caur Maskavu lidoja atpakaļ uz mājām Vladivostokā, lidostā gadījās ķibele - izrādījās, ka Viktors ir pārāk apaļīgs, lai iekļautos bagāžas svara ierobežojumos. Tomēr viņa saimnieks neapjuka un izdomāja radošu risinājumu, kā savu mīluli nogādāt mājās.
По многочисленным просьбам. Путешествие кота Виктора по маршруту Рига - Москва - Владивосток выявило 2 лишних кг у животного, 1 ответственную сотрудницу авиакомпании и кучу прекрасных людей у меня в друзьях. Но обо всем по порядку. Пройдя все досмотры в рижском аэропорту, мы с котом сели в самолёт по направлению Рига - Москва. На взлёте и посадке Виктору было хреновато от перепада давления и я весь полёт (а он, по сути, и состоит из взлёта и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. Кот не понимал что происходит и жалобно заглядывал мне в глаза в поисках ответа. На ветконтроле в паспорт Виктора был поставлен штамп, что Родина официально его приняла и мы отправились регистрироваться на рейс Москва - Владивосток. Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила что кот отравляется в багаж. На все попытки объяснить что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала что у неё правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолёта она не собирается. Количество сотрудников авиакомпании, привлечённых по моему требованию к решению вопроса, увеличивалось, но вердикт оставался прежним - Кота в багаж. Но как сказал Леня Романов «Бро должен быть рядом, бро не багаж». Послав по заранее определённому направлению всю делегацию авиаперевозчика, вручил им свой посадочный и снялся с рейса со всем багажом и котом. Далее было принято стратегическое решение о поиске похожего кота меньшей физической массы. Благодаря моим друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден у подруги @nikabuka Возникла новая проблема - Билеты во Владивосток на рейсы следующего дня стоили 1000-1500 евро 🙄 Продолжение ⬇️⬇️⬇️
Mihails savā "Instagram" ierakstā stāsta, ka Rīgas lidostā nekādas aizķeršanās neesot bijis. Problēmas sākušās Maskavas lidostā, kur centīga darbiniece esot rūpīgi mērījusi un svērusi viņa bagāžu. Nosvērt nācies arī kaķi. Svari uzrādīja visai brangu skaitli - 10 kilogrami, kaut arī lidmašīnas salonā viens pasažieris drīkstot pārvadāt vien astoņus kilogramus.
Mihailam piedāvāja ievietot četrkājaino draugu bagāžas nodalījumā. Viņa skaidrojumi, ka "kaķis astoņas stundas bagāžas nodalījumā dzīvs nenolidos un līdz mūža galam katru nakti rādīsies murgos", darbinieci neesot pārliecinājis.
"Bet, kā teica Ļoņa Romanovs, "čomam jābūt blakus, čoms nav bagāža"," raksta Mihails.
Ar Rīgā un Maskavā dzīvojošo draugu palīdzību Mihails sāka meklēt mazliet slaidāku Viktora līdzinieku. Kāda draudzene pieteicās "aizdot" savu mīluli.
Lai plānu varētu īstenot, Mihailam nācās nopirkt biļetes uz vēlāku reisu. Atradis piedāvājumu par saprātīgu cenu, viņš nopirka biļetes biznesa klasē, lai Viktoram būtu mazāk pārdzīvojumu.
"Aizvadījuši vienu nakti galvaspilsētā, es ar kaķi, kaķi-dubultnieku un viņa saimnieci devos uz lidostu," raksta Mihails. "Operācija, kurā resnais kaķis Viktors tika samainīts pret miniatūro kaķenīti Fēbi, noritēja veiksmīgi - svari uzrādīja pieļaujamo normu un aviokompānijas darbiniece iedeva biļeti, novēlot laimīgu lidojumu.
Пост про путешествие кота Виктора получил широкий резонанс и породил много вопросов. От частных до глобальных. Постараюсь сделать некое саммари. 1. К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы чтоб им следовать, а не нарушать и под каждым правилом существует основа. Точка. 2. Дамы заводчицы животных утверждают, что после моей публикации в аэропорту стали тщательно измерять переноски для животных и взвешивать, создавая тем самым дополнительные сложности. Позволю не согласиться. К перевозке животных строго стали подходить до моей публикации. Именно с этим мне пришлось столкнуться. Это и послужило поводом для заметки. 3. Ряд экспертов утверждает что лишние 2 кг в переноске критичны так как - Во время турбулентности сумка с животным может летать по салону и наносить травмы. - Утяжеленная сумка может мешать эвакуации пассажиров в случае экстренной ситуации. Немного дополню знания экспертов - Пассажира с животным сажают у окна для того, чтобы он с животным не стал помехой в случае экстренной ситуации. Таким образом, сумка никому не блокирует выход. - Во время взлёта, посадки и турбулентности сумка с животным пристёгивается к пассажиру дополнительным ремнём и поэтому не будет летать по салону. В этом случае бОльшую опасность представляет ручная кладь. 4. Существует ли техническая возможность провоза животных весом больше 8 кг в салоне и безопасно ли это? Технически, такая возможность существует и в ряде западных стран, где к безопасности относятся очень строго, допускается перелёт пассажира с животным психологической поддержки независимо от веса. 5. Почему вы отказались сдавать животное в багаж? Для животных существует отдельный отсек и им там комфортно. Наверняка так и есть, но коту было очень плохо на коротком перелёте, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на 8 часов, с учётом того, что нередки случаи когда животные в багаже погибали. #викторthecat #бронебагаж ПРОДОЛЖЕНИЕ ⬇️⬇️⬇️
Vēlāk Mihails publicēja Viktora foto no laika, kad "viņa svars vēl atbilda aviokompāniju noteikumiem".