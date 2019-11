"Čoms nav bagāža." Lidojot no Rīgas uz Vladivostoku, kaķa saimnieks ķeras pie radošiem risinājumiem, lai mīluli iedabūtu salonā

По многочисленным просьбам. Путешествие кота Виктора по маршруту Рига - Москва - Владивосток выявило 2 лишних кг у животного, 1 ответственную сотрудницу авиакомпании и кучу прекрасных людей у меня в друзьях. Но обо всем по порядку. Пройдя все досмотры в рижском аэропорту, мы с котом сели в самолёт по направлению Рига - Москва. На взлёте и посадке Виктору было хреновато от перепада давления и я весь полёт (а он, по сути, и состоит из взлёта и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. Кот не понимал что происходит и жалобно заглядывал мне в глаза в поисках ответа. На ветконтроле в паспорт Виктора был поставлен штамп, что Родина официально его приняла и мы отправились регистрироваться на рейс Москва - Владивосток. Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила что кот отравляется в багаж. На все попытки объяснить что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала что у неё правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолёта она не собирается. Количество сотрудников авиакомпании, привлечённых по моему требованию к решению вопроса, увеличивалось, но вердикт оставался прежним - Кота в багаж. Но как сказал Леня Романов «Бро должен быть рядом, бро не багаж». Послав по заранее определённому направлению всю делегацию авиаперевозчика, вручил им свой посадочный и снялся с рейса со всем багажом и котом. Далее было принято стратегическое решение о поиске похожего кота меньшей физической массы. Благодаря моим друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден у подруги @nikabuka Возникла новая проблема - Билеты во Владивосток на рейсы следующего дня стоили 1000-1500 евро 🙄 Продолжение ⬇️⬇️⬇️

