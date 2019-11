LTV rādīs jauno latviešu zinātniskās fantastikas seriālu "Tur"

“Stāsts ir par to, ka mēs tiecamies pēc perfekcijas gan karjerā, gan attiecībās, taču īsta cilvēcība nevar būt nevainojama. Mums ir bail no kļūdām un sāpēm, tāpēc daudzas lietas vispār paliek virtuālas – tikai mūsu domās, un vieglāk nemaz nesākt kaut ko darīt. Taču, ja spējam pieņemt gan sevi, gan citus ar visām vājībām, ja atzīstam, ka drīkstam kļūdīties, tas ļauj mums pāriet no domām pie darbiem,”