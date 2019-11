Vai gulēšana vienā gultā ar vecākiem zīdainim ir bīstama?

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pediatrijas katedras docētāja Inga Ziemele gan norāda, ka šobrīd pētījumos riska faktori ir labi apzināti. Gulēšana kopā ar zīdaini tiešām ir viens no tiem. To apstiprina vairāki starptautisku pētījumu apkopojumi, uzsver Ziemele. Vienā, piemēram, konstatēts, ka, guļot kopā, vidēji risks pieaug teju trīs reizes neatkarīgi no zīdaiņa vecuma. Jo vecāks bērns, jo vairāk risks samazinās. Piemēram, ja neviens no vecākiem nesmēķē un zīdainis nav sasniedzis trīs mēnešu vecumu, risks pieaug pat piecas reizes. Vēl vienā pētījumu apkopojumā norādīts, ka, guļot ar nesmēķējošiem vecākiem, risks dubultojas, bet ar smēķējošiem – seškāršojas.