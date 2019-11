Ugunsgrēkā dzīvojamā mājā Cēsīs izglābts cilvēks

Izsaukumu uz ēku Andreja Pumpura ielā glābēji saņēma plkst.14.14. Ugunsdzēsējiem ierodoties, konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu ēkas jumts. Pirms viņu ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, bet ugunsdzēsēji no sadūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku. Plkst.17.45 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Tā kopējā degšanas platība bija 250 kvadrātmetri - dega ēkas jumts un otrā stāva dzīvokļi. Aizvadītajā diennaktī dienests kopumā saņēma 33 izsaukumus, no kuriem 14 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet divi izrādījās maldinājumi.