Latvijā uz rehabilitāciju ieradīsies Kerčas šaurumā aizturētie ukraiņu jūrnieki

ĀM norādīja, ka minēto personu aresta laikā Krievijā tika saņemta informācija par to fizisku ietekmēšanu un nestabilo veselības stāvokli. Pēc politieslodzīto un jūrnieku atbrīvošanas Ukrainas puse ir secinājusi, ka virknei minēto personu ir dažādas pakāpes veselības problēmas, informēja ministrijā.

Valdība otrdien lems par 34 186 eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Veselības ministrijai (VM) un ĀM šo cilvēku rehabilitācijai.

Personām paredzēts nodrošināt desmit dienu rehabilitācijas kursu Latvijā no 10.decembra līdz 21.decembrim. Tiks segti arī ceļošanas izdevumi, apdrošināšana un rekreācijas programma. Tāpat tiks nodrošināta viņu nogādāšana no lidostas "Rīga" līdz Nacionālajam rehabilitācijas centram "Vaivari"" un no rehabilitācijas centra līdz lidostai.