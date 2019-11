Kurš aģitē par Saeimas atlaišanu?

Biedrības valdē ir virkne cilvēku, kas 13. Saeimas vēlēšanās startējuši no saraksta Par Alternatīvu. Piemēram, Artūrs Malta – pēc Totalitārisma seku dokumentēšanas centra sniegtās informācijas CVK, iespējams, bijušais Latvijas PSR Valsts drošības komitejas aģents. Cits valdes loceklis ir Valdis Taupmanis, kuram sākotnēji CVK liedza dalību vēlēšanās. Norādītais iemesls – kriminālnodarījuma izdarīšanas brīdī persona saslimusi ar psihisku slimību, kas tai atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurai sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis. Vēlāk gan tiesa nolēma, ka nav pamata ierobežot Taupmaņa tiesības tikt ievēlētam Saeimā, jo viņš no kriminālatbildības ir atbrīvots, bet medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis atcelts.